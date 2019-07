Arrivano importanti aggiornamenti dall’infermeria del Milan. Il punto sugli infortuni di Davide Calabria, Mattia Caldara e Giacomo Bonaventura.

I neo acquisti e non solo. Anche i lungo-degenti, in uscita o quasi dall’infermeria, saranno rinforzi preziosissimi per Marco Giampaolo e il suo nuovo Milan. E giungono ottime notizie per tutti loro, come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Ieri, infatti, i cancelli di Milanello hanno iniziato ad aprirsi e hanno accolto proprio Davide Calabria, Mattia Caldara e Giacomo Bonaventura. Tutti e tre hanno fatto il punto della situazione con lo staff medico rossonero e l’intero terzetto ha ottenuto risposte positive e soddisfacenti.

Milan, Calabria guarito: ancora in ripresa Caldara e Bonaventura

Calabria, reduce da una frattura composta al perone sinistro, è perfettamente a posto, mentre Caldara e Bonaventura, rottura del legamento crociato del ginocchio destro per il primo e lesione osteocondrale del ginocchio sinistro per il secondo, stanno procedendo senza intoppi verso il pieno recupero.

Nei prossimi giorni sono attesi altri calciatori al quartier generale del Diavolo, mentre hanno proseguito le loro cure anche Frank Tsadjout e Daniel Maldini che non hanno potuto prendere parte alle ultime partite stagionali della Primavera, privando così Federico Giunti di due pedine fondamentali per la sua formazione. Martedì appuntamento collettivo: inizia la stagione 2019/20.

Champions col bel gioco: Giampaolo top player del Milan

Redazione MilanLive.it

