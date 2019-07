Il Milan ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Theo Hernandez dal Real Madrid. Oggi il terzino francese ha completato le visite mediche e firmato il contratto.

Theo Hernandez è un nuovo terzino sinistro del Milan. Il talento classe 1997 arriva alla corte di Marco Giampaolo dopo l’ultima stagione disputata in prestito alla Real Sociedad.

Paolo Maldini è riuscito a convincere il giocatore grazie ad un blitz ad Ibiza nel quale ha avuto modo di parlargli a quattrocchi. In precedenza la società rossonera aveva incontrato il Real Madrid in Spagna, ottenendo poi il via libera per trattare con lo stesso Hernandez. Il ragazzo si è convinto a sposare il progetto del nuovo Milan, escluso dall’Europa League ma desideroso di rilanciarsi ad alti livelli. Bruciata la concorrenza del Bayer Leverkusen.

AC Milan, comunicato ufficiale: Theo Hernandez è rossonero

Nel pomeriggio di ieri Theo è arrivato a Milano, ha svolto la prima parte di visite mediche e poi stamattina le ha completate sempre presso la clinica “La Madonnina”. Successivamente ha ottenuto l’idoneità sportiva agonistica e l’iter è stato completato con la firma sul contratto a Casa Milan in presenza dei dirigenti.

Di pochi minuti fa il comunicato ufficiale sul sito del club: «».

L’approdo di Hernandez nella squadra allenata da Giampaolo significa la partenza di almeno due terzini sinistri oggi in organico. Ce ne sono tre: Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic e Diego Laxalt. Probabilmente la società a breve accelererà per sfoltire il reparto.

