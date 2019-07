Dopo Veretout, Roma e Milan sono pronte a sfidarsi anche per un altro giocatore. I giallorossi fanno sul serio per Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid.

Mariano Diaz è un altro nome che piace molto al Milan. Anche lui è in uscita dal Real Madrid dove è tornato un anno fa. Il giocatore non ha lasciato il segno e ora è nella lunga lista di esuberi dei Blancos.

I rossoneri lo tengono d’occhio. Pare sia uno dei nomi chiesti a Florentino Perez nell’incontro avuto qualche settimana fa. Le due parti hanno finalizzato in questi giorni l’acquisto di Theo Hernandez, ufficializzato ieri dalla società di via Aldo Rossi. Ma c’è la sensazione che non sia l’unico affare possibile fra le parti.

Mentre la tifoseria sogna Dani Ceballos, che però è più vicino al Tottenham col ruolo di vice Christian Eriksen, il nome più concreto sembra proprio Mariano. Ma si tratta di un attaccante e adesso il Milan in quel ruolo è coperto. Il suo arrivo dipenderà probabilmente solo dalle uscite.

Per il momento nelle idee del club c’è la valorizzazione di André Silva, che ha detto di essere carico per la nuova stagione. Ma deciderà Marco Giampaolo dopo un breve periodo di ritiro. Soltanto con un primo approccio il nuovo tecnico potrà scegliere se è caso di puntarci oppure no.

Da definire anche il futuro di Patrick Cutrone: inizialmente un suo addio sembrava molto probabile, oggi invece un po’ meno. In ogni caso Mariano Diaz è un obiettivo concreto anche della Roma. Come ribadito da Sky Sport, per la società giallorossa è più di un’idea.

Il Real Madrid, come già ribadito, lo vuole cedere senza dubbio. Quest’anno ha trovato poco spazio e ha segnato soltanto due gol. Al Lione, nella stagione precedente, ne aveva siglati 21. Si tratta di un giocatore importante e con grandi qualità, e ha 25 anni. Un’occasione da cogliere.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it