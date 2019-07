Prima intervista da nuovo giocatore del Milan per Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese ha parlato ai microfoni del canale tematico rossonero: ecco l’intervista completa.

Ieri Théo Hernandez è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan. La trattativa era iniziata con il viaggio di Maldini, Boban e Massara a Madrid per incotnrare la dirigenza del Real.

Poi è proseguita con l’incontro faccia a faccia tra Théo e Paolo Maldini ad Ibiza. Il tempo dei dettagli, e di una breve trattativa con i Blancos, ed il terzino francese ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan. Acquistato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, a titolo definitivo. Contratto quadriennale fino al 30 giugno 2024.

L’intervista di Théo Hernandez

Oggi Hernandez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV, le sue prime parole davanti alle telecamere italiane, in questo caso rossonere: “Sono molto carico per questa nuova avventura. Ho scelto il Milan perché è un grande club, interessante e importante per la mia crescita. Sono reduce da due ottime stagioni e volevo venir qui e voglio dare il meglio di me per fare il massimo”.

L’incontro con Paolo Maldini ad Ibiza: “È stato un incontro molto bello, abbiamo parlato della mia situazione e abbiamo valutato la possibilità per me di venire a giocare al Milan. Sono rimasto molto soddisfatto da questa chiacchierata e per questo sono qua”.

Le tue migliori qualità: “Credo di essere un giocatore rapido, forte, direi tosto”.

Il Milan che conosci: “Conosco Castillejo e Reina. Mi hanno detto che il Milan è un grande club e mi aiuteranno per poter diventare un giocatore migliore”.

Il Milan nuovamente al top: “Si, sono arrivato per questo: riportare il Milan, un grande club, in Champions. Rutti i giocatori vorrebbero vincerla, sono qui per questa ragione, per arrivare al top e vincere una Champions League con il Milan”.

Tu, San Siro e i tifosi: “Non l’ho ancora immaginato ma sono sicuro che sarà bellissimo. Ho grandissima voglia di giocare con la maglia del Milan addosso. Voglio dire che sono venuto qui per fare la storia, per dare il meglio di me a tutti voi, sono contento di essere qui. Forza Milan!”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

