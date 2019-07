Ieri contestazioni feroci per Jordan Veretout nel ritiro viola. Il Milan può approfittare della situazione alzando l’offerta

Sarà un’estate piena di emozioni quella di Jordan Veretout, centrocampista classe ’93 della Fiorentina che si è ritrovato improvvisamente ad essere il mediano più ambito del campionato di Serie A assieme al cagliaritano Barella.

Tanti i capitoli già scritti sulla sua vicenda professionale, anche se per il momento Veretout resta a Firenze. Seppur controvoglia, visto che il calciatore 26enne ha già fatto sapere di volersene andare. Una volontà che non è piaciuta a molti tifosi viola, i quali ieri durante il primo giorno di ritiro estivo a Moena si sono scagliati contro lo stesso Veretout, accusato di essere un ‘buffone’ per via della sua scelta presa da giorni.

Fiorentina-Veretout, ormai è divorzio. Ora tocca al Milan alzare l’offerta

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport la giornata nera di Veretout a Moena si è conclusa con una botta alla caviglia durante la prima sgambata in alta montagna, degno finale di un sabato molto teso.

Ma a livello di mercato si segnala l’affondo tentato dal Milan, che dopo Bennacer e Krunic vorrebbe proprio il francese per completare il reparto mediano. I rossoneri avrebbero alzato la posta, proponendo 15 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, calciatore molto apprezzato dalla Fiorentina. I viola continuano a chiedere 25 milioni cash per Veretout ma si registrano segnali di apertura vista la rottura tra il mediano e l’ambiente.

Il Milan prova così a superare la concorrenza del Napoli, che può utilizzare la carta Ounas per cercare di convincere il d.s. Pradè, oppure della Roma che invece inserirebbe il cartellino di Defrel. Una cosa è certa: Veretout dirà presto addio a Firenze, ma la prossima destinazione dipenderà dall’offerta migliore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

