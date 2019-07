L’Algeria conquista i quarti di finale di Coppa d’Africa. Battuta la Guinea 3-0. Altra ottima prova di Ismael Bennacer, giocatore fondamentale per la squadra di Mahrez.

La Coppa d’Africa è entrata nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Dopo i primi turni, oggi è scesa in campo l’Algeria di Ismael Bennacer, probabile nuovo acquisto del Milan, contro la Guinea.

Riyad Mahrez e compagni sono riusciti a vincere senza nessun problema: 3-0, in gol proprio il campione del Manchester City, Belali e infine Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli. 90′ minuti per Bennacer, autore dell’ennesima ottima prova di questo torneo.

Il centrocampista di proprietà dell’Empoli è stato eletto come miglior giocatore della fase a girone. E adesso ha confermato le ottime prestazioni anche agli ottavi. Una partita eccellente le sua, sia in fase di interdizione che in quella di impostazione.

Adesso scenderà in campo per i quarti di finali. Un traguardo importante per l’Algeria, squadra comunque fra le migliori della competizione. La presenza di giocatori del calibro di Mahrez ne sono una prova. Bennacer è uno degli elementi indispensabili della squadra.

Ricordiamo che il Milan ha iniziato e concluso la batteria a metà della scorsa settimana. 16 milioni più uno di bonus all’Empoli, si attende il suo rientro in Italia per formalizzarlo. Il giocatore è stato scelto da Marco Giampaolo per il ruolo di regista, ben interpretato nelle ultime due stagioni in Toscana.

Redazione MilanLive.it

