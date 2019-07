L’intervista di Maxi Lopez alla Gazzetta dello Sport. Le rivelazioni dell’argentino su Wanda Nara e sulla sua esperienza per sei mesi al Milan nel 2012.

Finita l’esperienza in Brasile al Vasco, Maxi Lopez è in cerca di una nuova avventura. A 35 anni, l’attaccante argentino si sente ancora in grado di giocare ad alti livelli e vuole tornare in Italia.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è tornato sul suo passaggio dal Catania al Milan nel gennaio del 2012 con di mezzo Wanda Nara, allora sua moglie: “Sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem. Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan (2012, ndr). Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale“.

Su quella esperienza in rossonero, invece, Maxi Lopez spiega: “Ho fatto sei mesi in prestito ed era tutto allestito per poter proseguire, ma a Catania c’erano dei dirigenti poco capaci, gli accordi sono stati modificati e io sono dovuto rientrare“.

L’argentino ha parlato anche di Gonzalo Higuaìn e del fallimento al Milan: “Ci conosciamo fin da piccoli. E’ un ragazzo che deve essere motivato costantemente. Il Milan una volta era una famiglia, poi è cambiato. A un giocatore occorre stabilità, uno così non ti va via se hai un progetto chiaro. Peccato, poteva essere un gran bel matrimonio“.

