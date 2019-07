Un’estate da Champions e un autunno senza coppe. Come sottolinea Tuttosport oggi in edicola, considerando le amichevoli in programma e il verdetto UEFA, è questo il paradosso riguarderà il Milan di Elliott Management Corporation in questi mesi estivi.

Col raduno a Milanello in programma martedì, i motori verranno riscaldati probabilmente già domenica 14 o qualche giorno più tardi: avverrà in ogni caso in questa fascia la prima amichevole rossonera, con un’avversaria probabilmente morbida giusto per una sgambata e che verrà annunciata nei prossimi giorni.

Amichevoli Milan: il programma

Quel che è certo, piuttosto, è che il 20 luglio la squadra partirà per gli USA, dove il 23 luglio giocherà a Kansas City contro i campioni dei Germania del Bayern Monaco. Si tratterà del primo match della chassica International Champions Cup, a cui seguirà la sfida col Benfica campione lusitano del 28 luglio.

Chiusa la parentesi statunitense, al Diavolo toccherà poi il giro Europeo: il 3 agosto c’è il Manchester United a Cardiff e il weekend successivo, il 10 agosto a Kosovo, ci sarà invece la sfida contro il meno conosciuto Feronikeli.

Milan, in arrivo ancora un’altra amichevole?

Il programma, per il momento, è il seguente, ma non è da escludere – rivela Ts – che il club decida di inserire un’ulteriore partita, magari nel fine settimana appena precedente l’inizio del campionato. Si tratterebbe di un test finale, le prove generali per l’inizio dell’assalto alla vera CHampions League.

