Notizie di calciomercato Milan dal Portogallo rivelano che il club rossonero non ha mollato la pista Everton, talento del Gremio e del Brasile vincitore della Copa America.

Per mesi si è parlato forte interesse del Milan per Everton Sousa Soares, esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre. Un pallino di Leonardo, che per mesi ha tenuto i contatti sperando di portarlo in rossonero. Poi, però, lui ha lasciato il club e la pista sembrava sfumata.

Ma da quanto rivelano in queste ore in Portogallo, il Milan non avrebbe mollato il talento fresco vincitore della Copa America 2019 col Brasile. Infatti, il quotidiano A Bola spiega che il giocatore può ancora trasferirsi a Milanello. L’operazione non sarebbe distante dalla chiusura, anche se le due società devono ancora raggiungere l’accordo finale. Il cartellino di Everton viene valutato 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, offerta per Everton? Tutto smentito

Il giornalista brasiliano Farid Germano ha confermato che il Milan ha fatto un’offerta e Gilmar Veloz, agente del calciatore, è atteso in Italia per presentare alla dirigenza rossonera la controproposta del Gremio de Porto Alegre. La trattativa viene data in corso, anche se in Italia non vi sono riscontri in tal senso. Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, spiega che non c’è alcuna offerta del Milan e che l’unico club ad averne presentata una è il Manchester City: 40 milioni più bonus.

Pessoal, @acmilanbr MILAN quer Cebolinha. Fez uma proposta para o @gremio Gilmar Veloz viaja para Itália para levar a contra proposta que ouviu do Pres. @romildogremio ! Éverton JOGA quarta-feira pic.twitter.com/T3k4hCPH0b — Farid Germano (@faridgermano) 8 luglio 2019

Nessuna offerta del #Milan al #Gremio per #Everton: l’unico club che ha presentato una proposta ufficiale per l’esterno offensivo brasiliano è il #ManchesterCity (40 milioni di euro più bonus). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 8 luglio 2019

Redazione MilanLive.it

