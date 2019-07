Veretout in ritiro con la Fiorentina, ma diretto verso una cessione in questo calciomercato estivo. Milan e Roma si contendono il centrocampista francese.

Il futuro di Jordan Veretout deve ancora essere definito. Il suo desiderio di lasciare la Fiorentina è noto, però il club viola non ha trovato l’accordo con le squadre interessate al giocatore.

Il Milan ha offerto 15 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, proposta ritenuta non soddisfacente. Il prezzo del centrocampista francese è stato fissato a circa 25 milioni e la Fiorentina preferirebbe solamente cash. Non che Biglia non interessi a Vincenzo Montella, ma il suo ingaggio da 3-3,5 milioni netti annui è un problema per la società. Le due operazioni potrebbero essere slegate.

Calciomercato Milan, cessione di Veretout più vicina?

Il Milan nelle prossime ore potrebbe decidere di migliorare la propria offerta. Intanto Veretout è in ritiro con la Fiorentina, ma non si allena col gruppo. Ieri si è allenato a parte a causa di un colpo subito ad una caviglia, ma oggi i colleghi di Tuttomercatoweb rivelano che il calciatore non era presente neppure in palestra. Il segnale che probabilmente la sua cessione si sta avvicinando.

La Fiorentina fa sapere che per Veretout sono previsti allenamenti differenziati specifici, però la sua assenza sembra mirata per evitare contestazioni. I tifosi viola sono arrabbiati col giocatore per la sua ferma decisione di lasciare Firenze. Mercoledì ci sarà la prima amichevole estiva della squadra di Montella. Il direttore sportivo Daniele Pradé e l’agente sperano di chiudere il trasferimento entro quel giorno.

Oltre al Milan, anche la Roma è in piena corsa. Il club giallorosso può mettere sul piatto il cartellino di Gregoire Defrel, attaccante gradito alla Fiorentina. Serve ancora l’accordo tra le parti per l’operazione. Comunque sul francese ex Sassuolo c’è pure un forte pressing del Cagliari.

