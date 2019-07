Calciomercato Milan: Pedullà di Sportitalia fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Veretout. Il club rossonero fa una nuova offerta migliorativa.

Jordan Veretout continua ad essere ritenuto un obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo. Da settimane è uno dei nomi più caldi del calciomercato rossonero.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato che il club aumenterà l’offerta cash alla Fiorentina per il giocatore. L’intenzione è quella di spingersi fino a 20 milioni di euro per regalare Veretout a Marco Giampaolo. Il giocatore è attratto da un possibile trasferimento a Milanello, anche se la Roma non è ancora fuori dai giochi.

Lucas Biglia, che piace alla dirigenza viola, ma per lui può essere impostata un’operazione a parte. Vincenzo Montella lo vorrebbe nel proprio centrocampo, però l’elevato ingaggio dell’argentino (3-3,5 milioni netti annui) è un problema. Comunque i contatti tra Milan e Fiorentina sono costanti. Priorità a Veretout, per il quale si spera di chiudere entro mercoledì o giovedì. Non è semplice, le parti ci stanno provando. Vedremo se poi per Biglia si svilupperà una trattativa concreta. L’ex Lazio, comunque, è ritenuto cedibile e dunque eventuali offerte verranno valutate.

