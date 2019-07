Krunic commenta su Instagram il suo trasferimento al Milan. E’ felice, dopo aver giocato nell’Empoli, di poter indossare la maglia di un club così importante.

Oggi il Milan ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Rade Krunic dall’Empoli. Un’operazione da 8 milioni di euro che consegna a Marco Giampaolo un rinforzo per il centrocampo.

Quella per il classe 1993 bosniaco è stata di fatto la prima trattativa estiva conclusa da Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Dopo l’ufficialità del suo trasferimento in maglia rossonera, Krunic ha scritto un post sul proprio profilo ufficiale Instagram:

«“A prima vista i sogni sembrano impossibili, poi improbabili, e alla fine inevitabili.” Grazie al Milan per la fiducia e opportunità di vestire la maglia rossonera. Onorato di far parte di questo grandissimo club e giocare a San Siro avanti ai fantastici tifosi. Grazie a tutti.

FORZA MILAN».

Ismael Bennacer, suo compagno all’Empoli e al 99% anche al Milan, ha commentato complimentandosi con lui. Krunic ha risposto come segue: «Meglio che non scrivo qua, ma lo sai tutto». La società di via Aldo Rossi ha chiuso l’accordo per l’acquisto del cartellino, adesso si tratta di sistemare i dettagli del contratto con l’agente del centrocampista algerino.

