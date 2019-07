Il Milan incontra Alessandro Lucci, noto agente di mercato che detiene la procura tra gli altri di due calciatori titolari rossoneri

Tra le mosse principali di Paolo Maldini come direttore dell’area tecnica del Milan c’è quella di incontrare gli agenti ed i rappresentati di diversi calciatori dell’attuale rosa.

L’idea è quella di fare il punto della situazione e verificare se c’è l’intenzione da parte dei giocatori in questione di restare a Milanello oppure di virare in altri lidi. Oggi è il turno, come riportato da Tuttomercatoweb.com, di Alessandro Lucci, noto agente di mercato che detiene la procura di due calciatori molto importanti della rosa del Milan.

Poco fa Lucci, accompagnato dal suo collaboratore, l’ex milanista Serginho, si è recato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Possibile che si parli sia del futuro di Jesus Suso che di quello di Davide Calabria, elementi rossoneri affiliati allo stesso agente. Se per il terzino la permanenza al Milan sembra una sorta di questione certa ed automatica, per l’esterno spagnolo non è da escludere l’ipotesi di un addio.

Probabile dunque che Lucci stia valutando questa opzione con Maldini e compagnia, ma anche che si parli di ulteriori calciatori che l’agente potrebbe avvicinare al Milan in proiezione futura.

Zaccheroni: “Giampaolo da Milan, va sostenuto. Serve un attaccante”

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it