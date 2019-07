Theo Hernandez si presenta. Dopo le prime timide parole via Instagram, il neo acquisto rossonero, ieri, si è espresso direttamente attraverso i canali social del Milan.

“Forte, tosto e rapido”: è questo il biglietto di visita che l’esterno classe 97 ha dato di se stesso. E parte a razzo anche per quanto riguarda gli obiettivi futuri col Diavolo: “Sono qui per arrivare al top e vincere una Champions con il Milan”.

Theo Hernandez, scommessa da 20 milioni

Per riuscirci, però, prima bisogna qualificarsi. E sarà proprio questa la grande sfida della squadra di Marco Giampaolo che domani si radunerà per la prima volta a Milanello. Ci sarà anche il talento proveniente dal Real Madrid, un profilo – evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – su cui la società ha scommesso con convinzione, poiché certa del suo valore.

Intanto, nonostante la giovane carta d’identità del francese, c’è già l’esperienza a disposizione. Perché a 21 anni – sottolinea la rosea – Hernandez ha già vinto più di tutti gli attuali titolari milanisti messi insieme. Ora gli servirà solo fare il prossimo step: il definitivo salto di qualità, quello che non è riuscito a fare ai blancos poiché chiuso da un super Marcelo.

Maldini e l’incontro a Ibiza: il retroscena

L’avventura rossonera dovrà segnare il cambio di status definitivo, passando da giocatore di prospettiva a campione. Il bollino qualità lo ha messo il professor Paolo Maldini, che per portarlo a Milano si è speso personalmente con tanto di colloquio a Ibiza. «È stato un incontro molto bello – ha rivelato Hernandez -, abbiamo parlato della mia situazione e abbiamo valutato insieme la possibilità di venire a giocare qui. Sono rimasto molto soddisfatto da quella chiacchierata ed eccomi. Il Milan è un grande club, importante per la mia crescita, spero di fare la storia di questa società».

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it