Secondo la stampa tedesca anche il Milan si sarebbe inserito alla corsa per il giovane talento croato Josip Brekalo

Tanti i talenti sui quali il Milan ed i propri addetti al calciomercato estivo hanno messo gli occhi, soprattutto nel panorama calcistico europeo.

I rossoneri, anche per la presenza di Zvonimir Boban in dirigenza, stanno sondando diversi calciatori di prospettiva di origine croata o quanto meno balcanica, viste le conoscenze dirette dell’ex numero 10 del Milan con procuratori, agenti e direttori sportivi di tale area geografica.

Calciomercato Milan LIVE, le notizie di oggi 9 luglio 2019

Stampa tedesca sicura: il Milan si iscrive alla corsa per il giovane Brekalo

Il Milan di recente non a caso si è informato su diversi talenti di origine croata: dal centrocampista Luka Moro all’attaccante Andrej Kramaric, passando pure per Dani Olmo, prezioso esterno spagnolo ma che milita nella Dinamo Zagabria.

L’ultimo nome che sembra spuntare sul taccuino di Maldini e compagnia è quello di Josip Brekalo: è la stampa tedesca a scriverne, in particolare il portale Kicker.de; pare che il Milan si sia inserito nella corsa a questo giovane calciatore croato, sul quale si sono mosse da tempo anche Inter, Sampdoria e Benfica.

Brekalo è un esterno d’attacco, abile nel giocare anche da trequartista, classe 1998. Gioca nel Wolfsburg e viene da una stagione discreta, con 25 presenze all’attivo ma sole tre reti realizzate in Bundesliga. Si tratta però di uno dei talenti balcanici più in voga del momento, avendo anche giocato da titolare l’Europeo Under 21 con la maglia della Croazia segnando una doppietta nell’ultimo match del girone contro l’Inghilterra.

Difficile capire quanto sia vero l’interesse citato dalla stampa tedesca per Brekalo da parte del Milan, visto che nel progetto tattico di Giampaolo non sembra esserci posto per un’ala offensiva come lui. Ma vista la duttilità e la buona qualità tecnica non è da escludere che i rossoneri possano realmente pensarci anche in prospettiva futura.

Bonera: “Contento di tornare a casa. Forza Milan!” – VIDEO

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it