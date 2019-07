L’ex difensore Daniele Bonera torna a casa: sarà uno dei nuovi collaboratori rossoneri all’interno dello staff di Marco Giampaolo

Tanti anni passati all’interno della rosa del Milan, alcuni prestigiosi altri meno belli, ma comunque ricchi di attaccamento alla maglia.

Daniele Bonera è tornato a Milanello, dopo aver scelto di appendere gli scarpini al chiodo al termine della sua ultima esperienza da calciatore del Villarreal. Marco Giampaolo lo ha voluto con sé nel proprio staff e oggi il Milan stesso ha confermato l’ingresso di Bonera nel settore tecnico in qualità di collaboratore.

L’ex numero 25 milanista è stato accolto molto positivamente dal club, come conferma la ‘story’ su Instagram pubblicata poco fa dal profilo del Milan. Bonera ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni da membro dello staff, chiarendo come sia felice di tornare in quella che è stata la sua casa per nove anni, dal 2006 al 2015.

Queste le parole di Bonera nel video pubblicato: “Ciao a tutti i tifosi del Milan, sono contentissimo di tornare qui a casa. Vi mando un forte abbraccio e sempre forza Milan!”

Sala: “Favorevole all’Atalanta a San Siro per la Champions”

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it