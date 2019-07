Ufficiale la composizione dello staff tecnico del nuovo Milan che lavorerà al fianco del tecnico Marco Giampaolo: ecco tutti i nomi

Cambia quasi completamente l’ossatura del settore tecnico del nuovo Milan, visto che con l’arrivo di Marco Giampaolo come allenatore si lavorerà in modo diverso dal recente passato.

Il tecnico abruzzese ha voluto completamente stravolgere lo staff tecnico, portando con sé diversi elementi provenienti dalla passata esperienza alla Sampdoria. Oggi il sito ACMilan.com ha pubblicato tramite un comunicato ufficiale l’elenco dei collaboratori e dei preparatori che lavoreranno a Milanello da questa stagione.

L’allenatore in seconda sarà Francesco Conti, già in passato vice di Luigi Delneri e ormai da anni fedele a Giampaolo. Due i preparatori atletici già al lavoro con il Milan: Samuele Melotto e il tuttofare Stefano Rapetti, che già da giorni aveva cominciato a presentarsi a Milanello per organizzare il ritiro e la preparazione estiva.

Tre collaboratori saranno al fianco del mister rossonero: il fedelissimo Fabio Micarelli, il giovane Salvatore Foti e soprattutto Daniele Bonera, ex difensore del Milan che Giampaolo ha voluto con sé anche per conoscere meglio l’ambiente rossonero. Infine per l’area portieri spazio al preparatore Luigi Turci, ex numero uno di Udinese e Sampdoria, e al suo vice Emiliano Betti.

Il Milan accelera per Bennacer: ecco l’offerta di contratto

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it