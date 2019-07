Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato con giudizio favorevole della possibilità di vedere l’Atalanta allo stadio di San Siro

Una delle questioni di cui si sta parlando nelle ultime ore riguarda lo stadio nel quale si svolgeranno le gare interne dell’Atalanta nella prossima edizione di Champions League.

La squadra bergamasca, che parteciperà per la prima volta nella sua storia alla massima competizione europea, sta ristrutturando l’Atleti Azzurri d’Italia (ribattezzato Gewiss Stadium), ma anche forzando i tempi si arriverebbe a soli 16 mila posti di capienza, quindi troppo pochi secondo gli standard della UEFA.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, proprio in tal senso, ha incontrato giorni fa Luca Percassi, dirigente dell’Atalanta per parlare della possibilità che i nerazzurri possano utilizzare lo stadio di San Siro per le partite casalinghe di Champions.

Come scrive Calciomercato.com lo stesso Sala ha dato parere favorevole al ‘prestito’ di San Siro all’Atalanta in coppa: “Vedo questa ipotesi con molto favore, poi devono decidere le due squadre di Milano e mi sembra che stiano trovando un po’ di consenso. Mi sembra un’operazione giusta, anche simpatica, l’Atalanta è un bel team e il mio sostegno ce l’hanno. Se l’Atalanta gioca a San Siro prometto che la prima partita andrò a vederla”.

Sala ha poi parlato brevemente delle ultime news riguardanti il futuro dell’impianto cittadino: “Non ci sono novità. Da quello che so ancora non è stato depositato il file del progetto da Milan e Inter quindi aspettiamo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

