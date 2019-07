Everton ha speso parole di grande elogio per il Milan e ha ammesso la gran voglia di arrivare in Europa dopo una Copa America da protagonista.

Una Copa America da grande protagonista, adesso il grande salto in Europa. Per lunghi mesi il Milan ha provato a portare Everton in Italia, talentuoso esterno d’attacco di proprietà del Gremio.

Un giocatore estroso, una pura ala brasiliana. Ha appena vinto il trofeo con la sua Nazionale e lo ha fatto come uno dei personaggi principali. Decisivo soprattutto in finale con un gol e una prestazione fantastica: se l’è procurato lui il rigore con cui Richarlison ha chiuso la questione.

Ieri sera il suo nome è stato nuovamente accostato ai rossoneri. Un giornalista brasiliano ha parlato di un’offerta del Milan per il giocatore. Indiscrezione prontamente smentita dalla società rossonera. Intanto, dopo Brasile-Perù, Everton ha parlato anche di Milan.

“È un grande club, sicuramente è tra i migliori d’Europa“, ha detto il giocatore. Che era un forte obiettivo di Leonardo, già da tempi non sospetti. L’addio del dirigente ha complicato la situazione e ad oggi appare molto difficile che possa arrivare al Milan.

Il brasiliano ha anche aggiunto in merito al grande salto in Europa: “Se mi sento pronto? Penso di sì, ho lavorato proprio per questo. Mi piacerebbe misurarmi in Europa con calciatori di livello internazionale per imparare e crescere come uomo e come giocatore“.

Redazione MilanLive.it

