Calciomercato Milan, gli indizi di Marco Giampaolo in conferenza. Il tecnico parla di Jordan Veretout, Dennis Praet, André Silva, Patrick Cutrone, Suso e Gianluigi Donnarumma.

C’è spazio anche per il calciomercato del Milan nella prima conferenza di Marco Giampaolo. Non direttamente, in quanto il tecnico non ha voluto parlare espressamente, ma attraverso segnali e indizi.

Intanto il neo tecnico rossonero traccia subito la linea guida: “Non si tratta di quanto uno è forte, ma di quanto è funzionale. Io traccio i profili, poi le scelte le fa il club. Con grande sintonia”. Conferma Zvonimir Boban: “Sintonia assoluta. No, non ci ha chiesto troppo, ma profili di qualità. Questo sì”.

Milan, Giampaolo su Praet e Veretout

Uno dei nomi in entrata citati è quello di Dennis Praet, suo fedelissimo alla Sampdoria: “Lo stimo ma non so se arriverà. Di mezzali ne abbiamo già quattro, siamo coperti in quel ruolo”. E tentenna, invece, al nome di Jordan Veretout, ridendo e indicando i dirigenti al suo fianco.

La sensazione – riferisce La Gazzetta dello Sport – è che il nome gli garba parecchio, ma è meglio non dichiararlo espressamente. Sul francese, nel frattempo, l’attenzione rossonera resta massima e sono ore calde e decisive per la corsa a tre con Roma e Napoli.

Calciomercato Milan, parole importanti su Donnarumma

Si torna allora a chi a Milanello c’è già, come André Silva e Patrick Cutrone: “Sono diversi per caratteristiche e devo valutarli, sono entrambi giocatori di qualità e di livello, devo capire chi è funzionale e chi meno”. Poi Suso: “E’ un giocatore di qualità e a me quelli così piacciono. Ha l’uno contro uno, ha il dribbling. Senza qualità non si vincono le partite”.

E attenzione, infine, alle parole su Gianluigi Donnarumma: “È fortissimo. Io di solito chiedo pochissime maglie ai giocatori, e lui è uno di quelli”. Ma la frase più importante è quella di Paolo Maldini: “Gigio ce l’abbiamo noi e l’idea di averlo per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento è così”.

Redazione MilanLive.it

