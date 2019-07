Le prime impressioni di Rade Krunic, centrocampista bosniaco e primo acquisto 2019-2020 del Milan per la metà campo

E’ stato il primo colpo del Milan nella sessione estiva, bloccato dal mese di giugno ma in realtà ufficializzato soltanto nella giornata di ieri.

Rade Krunic è il classico acquisto utile, che il Milan ha scelto di strappare dall’Empoli viste le sue caratteristiche idonee al calcio di Marco Giampaolo: corsa, dinamismo, tempi di inserimento e duttilità nei ruoli da interpretare in mezzo al campo.

I canali social ufficiali del Milan hanno pubblicato il video con le prime parole di Krunic, che ha già preso parte al primo giorno di allenamento estivo a Milanello: “Ho realizzato il mio sogno, sono felicissimo. Da tempo sognavo di indossare questa maglia. Maldini e Boban sono due idoli, mi hanno emozionato quando li ho incontrati. Credo di poter fare bene nel Milan”.

Importante il giudizio di mister Giampaolo su Krunic, visto che i due si conoscono molto bene: “Sa come posso giocare, mi conosce ed è stato il mio primo allenatore in Italia. Ha grandi qualità e il suo stile, sono contento perché meritava questa chance. Spero di fare bene assieme a lui nel Milan”.

Sulle sue qualità tecniche migliori: “Penso di poter fare un po’ tutto a centrocampo. Mi sento abile nel dribbling e le progessioni in possesso di palla. Il mio idolo è sempre stato Kakà, mi piaceva il suo modo di giocare. Come caratteristiche siamo simili, anche se lui è più attaccante”.

Krunic ha già ricevuto molti messaggi dai tifosi: “In molti mi hanno già scritto. Speriamo che vada tutto bene e che loro possano amarmi ancora di più”.

