Calciomercato Milan: due club francesi hanno messo gli occhi su André Silva. La dirigenza rossonera però non ha intenzione di cedere la seconda punta portoghese in prestito.

Il futuro di André Silva è ancora un’incognita. La scorsa estate ha chiesto la cessione, con Leonardo che lo ha accontentato mandandolo in prestito oneroso con diritto di riscatto al Siviglia. Inizio ottimo, ma da dicembre in poi il nulla. E nessun riscatto dagli Andalusi.

Ieri André Silva si è presentato a Milanello per il primo giorno di raduno 2019 e ha già dato appuntamento a Marco Giampaolo: “Contento di essere qui a Milanello, e di incontrare tanti compagni. Parlerò con il mister, sono pronto”, questo ha dichiarato l’attaccante portoghese ieri. Sarebbe il giocatore ideale da schierare seconda punta, finalmente, visto che durante la sua esperienza rossonera raramente ha giocato nel suo vero ruolo.

André Silva: il Milan chiude al prestito!



Oggi il quotidiano Tuttosport riferisce di due club francesi interessati ad André Silva. Si tratta di Monaco e Marsiglia, che avrebbero fatto dei sondaggi per il rossonero. Dal canto suo il Milan non vuole trattare con altri club per un trasferimento in prestito, ma eventualmente solo a titolo definitivo.

Vedremo se i rossoneri vorranno puntare su André Silva, e questo oltre che dal giocatore, dipenderà anche da Marco Giampaolo che da qui alle prossime settimane lo testerà nel ruolo di seconda punta. Con il 4-3-1-2 potrebbe essere il giocatore rivelazione, al fianco di bomber Piatek che chiama sempre la profondità, Silva potrebbe avere più spazio per svariare su tutto il fronte.

