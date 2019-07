Le prime parole di Donnarumma dal ritiro di Milanello. Il portiere rossonero è concentrato sul suo presente al Milan. Non pensa al calciomercato adesso.

Nonostante le numerosi voci inerenti un possibile trasferimento al PSG, ieri Gianluigi Donnarumma era regolarmente presente al raduno del Milan a Milanello. Per adesso non è prevista alcuna cessione. Non ci sono le condizioni economiche, manca l’offerta giusta.

Gigio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale tematico rossonero Milan TV mostrandosi motivato per l’inizio di questa nuova annata: «Sono arrivato un po’ prima per essere pronto a cominciare il ritiro assieme alla squadra. Sono pronto per iniziare questa stagione. E’ sempre un’emozione forte il primo giorno di raduno, sembra sempre la prima volta. Non vedo l’ora di dare tutto. Dobbiamo dare tutto per tornare dove vogliamo arrivare, in Europa. Spiace quest’anno non farla, ma possiamo lavorare di più per tornare dove meritiamo».

Donnarumma conta di riuscire a tornare in Champions League con la maglia del Milan, non sembra affatto pensare ad un futuro lontano da Milanello: «A 10 minuti dalla fine eravamo in Champions League e poi sappiamo com’è andata. Tanta amarezza, ma deve essere una spinta in più quest’anno per arrivarci. Mi sento molto più maturo, anche se ho solo 20 anni. Mi sento più uomo, anche grazie al Milan. Ciò vale anche in campo, sono migliorato in tutto e devo migliorare ancora tanto. In allenamento bisogna dare tutto per progredire».

Il giovane portiere rossonero è focalizzato sul dare il massimo con la sua attuale squadra, un trasferimento appare lontano e le voci non lo distraggono. Zvonimir Boban non ha escluso categoricamente una sua cessione, però al momento non ci sono offerte. Il primo tentativo del PSG è stato respinto nettamente.

Davide and Gigio are raring to go as the season is about to get underway. Hear what they had to say at the end of Day 1 🎙 Tutta la determinazione di @davidecalabria2 e @gigiodonna1 in vista della nuova stagione, nelle loro interviste a Milan TV 🎙 pic.twitter.com/v2uUqm8nmx — AC Milan (@acmilan) 10 luglio 2019

