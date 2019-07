Calciomercato Milan: la Fiorentina lancia un indizio di mercato con la scelta di Vincenzo Montella di non convocare Jordan Veretout per la prima amichevole dei viola.

Indizio di calciomercato dalla Fiorentina riguardante Jordan Veretout, giocatore da tempo nel mirino del Milan e per il quale i rossoneri hanno già avanzato un’offerta dopo i colloqui con i dirigenti viola.

Vincenzo Montella non ha convocato il centrocampista francese per la prima amichevole stagionale. Il calciatore è praticamente fuori squadra, nonostante stia partecipando al ritiro. Inoltre Veretout è stato anche criticato ferocemente dalla tifoseria viola, in questi giorni il giocatore è stato addirittura costretto a non allenarsi per evitare nuove polemiche e che il clima si appesantisse anora. Una situazione che tra club professionistici ha dell’assurdo e che le società non dovrebbero permettere di verificarsi.

Fiorentina-Veretout: addio obbligato

Da giorni si parla di “ottimismo” per il Milan nel chiudere l’affare. Anche le richieste economiche dei viola sono calate: dai 25 milioni a 20, mentre l’offerta rossonera resta a 15 milioni più il cartellino di Lucas Biglia.

E chissà che questo della non convocazione sia un ulteriore segnale dalla Fiorentina. il giocatore vive ormai da separato in casa, ed è praticamente impossibile reinserirlo in squadra vista la situazione. Ergo, da questo punto di vista, ormai i viola hanno necessità di venderlo.

