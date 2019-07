I tre comandamenti di Marco Giampaolo al Milan. Al primissimo allenamento, il tecnico rossonero avanza già tre richieste inderogabili alla sua squadra.

Dalle parole ai fatti. Marco Giampaolo vuole giocare a calcio e lo ha dimostrato subito, già al primissimo allenamento a Milanello.

Come sottolinea Tuttosport oggi in edicola, la prima seduta rossonera, infatti, si è distinta per l’immediato uso del pallone. E sono stati già tre i comandi che il mister ha imposto alla sua squadra: qualità nelle giocate, massimo due tocchi per muovere il pallone e la ricerca primaria di giocare la palla, senza lanci lunghi. Il modulo, quello di base, sarà il 4-3-1-2.

Boban: “In Champions League attraverso il bel gioco”

Obiettivo Champions League. Per la gloria del Diavolo e per la situazione economica del club. Zvonimir Boban, intervenuto ieri, ha tracciato il percorso: “L’obiettivo deve essere sempre vincere ogni gara, giocare bene e vincere. Una squadra come il Milan non può accettare di avere ambizioni nella media. Cercheremo di essere competitivi e arrivare in Champions attraverso il bel gioco, dare la speranza di un gioco e di qualità nelle prestazioni superiori rispetto a quanto fatto finora”.

