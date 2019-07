Il Milan ha incontrato sede di via Aldo Rossi, Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella. La Fiorentina ha fissato il prezzo del difenore argentino, nuova idea per la difesa rossonera.

German Pezzella è entrato nel mirino del Milan per rinforzare la difesa. Il 28enne difensore argentino è ritenuto un buon profilo da regalare a Giampaolo.

In questi minuti il suo agente, Martin Guastadisegno, si trova nella sede di via Aldo Rossi per discutere con la dirigenza rossonera. A riportarlo sono i colleghi di calciomercato.com. L’affare non è facile perché la Fiorentina ha pretese economicamente alte per il proprio capitano. L’incontro è durato mezz’ora circa, con i viola che avrebbero già fatto sapere il costo del cartellino di Pezzella.

Fiorentina: ecco quanto costa Pezzella

La Fiorentina spara alta sul prezzo di valutazione di German Pezzella: ovvero 18 milioni di euro, stando a quanto scrivono i colleghi di calciomercato.com.

Pezzella ha un contratto fino al 2022 con la Fiorentina, è il capitano e in questa Copa America è stato anche il titolare dell’Argentina al fianco di Otamendi. Nella stagione appena trascorsa in maglia ha collezionato 33 partite in Serie A, con 2 gol e 2 assist.

Milan, continua la ricerca del centrale

Il Milan continua a cercare un difensore centrale con dubbi e perplessità sul ruolo da affidargli, nel senso che oltre all’intoccabile capitan Alessio Romagnoli, ci sono sia Mateo Musacchio (che ha quasi sempre giocato titolare ultimamente con risultati altalenanti) e Mattia Caldara il quale dovrebbe essere il titolare ma è infortunato e recupererà al 100% solo a stagione in corso.

Dunque serve un centrale: ma per fare il titolatissimo e dunque mettere da parte Musacchio e potenzialmente anche Caldara? In questo caso, Pezzella non è il super nome che servirebbe. Nel caso invece si voglia affidare un ruolo di riserva al futuro nuovo acquisto, allora spendere così tanti milioni come i 18 richiesti dalla Fiorentina per Pezzella (o i 25-28 per Lovren chiesti dal Liverpool) appare altamente esagerato.

Visti i nomi circolati sin qui, il Milan cerca l’affare: un difensore esperto, con tante partite alle spalle anche a livello internazionale, ma ad una cifra abbordabile. Sin qui non sembra averlo trovato, a meno che i viola abbassino le pretese per Pezzella.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

