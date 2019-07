Il Milan è su Upamecano del Lipsia! Oggi Maldini ha incontrato il suo entourage. Domani giocata chiave per chiudere l’affare Bennacer.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, oggi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato vari agenti a Casa Milan. Fra questi c’era un emissario della ‘Sports Total’.

L’agenzia cura gli interessi anche di Dayot Upamecano del Lipsia, un profilo che piace molto alla società rossonera perché rispecchia perfettamente le richieste della società: è giovane ed è già molto forte, in Germania lo considerano un potenziale campione.

Classe 1998, francese, è reduce da stagioni ottime e questo ha attirato l’attenzione di diversi club. Fra questi ci sarebbe anche il Milan. C’è un grosso ostacolo, ovvero la richiesta del Lipsia, che è molto alta. Il giocatore ha altri due anni di contratto e si proverà a far leva su questo.

Secondo Di Marzio, il Milan insisterà nei prossimi giorni per provare ad imbastire una trattativa per questo giocatore. Sarebbe un profilo perfetto per ciò che cerca il Milan. L’altro difensore sempre nel mirino è Dejan Lovren, ma ha un’età completamente diversa.

Intanto il giornalista ha dato anche gli ultimi aggiornamenti sulla questione Isamel Bennacer. Pare ci sia una divergenza di natura economica, ma c’è la forte volontà di chiudere questa trattativa.

Secondo Di Marzio, domani mattina ci saranno dei nuovi contatti con l’entourage e con Bennacer stesso, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria. Maldini vuole sentirlo di persona. In ogni caso il giocatore non fa muro, anzi, vuole venire al Milan.

