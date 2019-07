Calciomercato Milan: incontro tra la società rossonera e la Fiorentina. Si cerca di accelerare per Veretout. Biglia gradisce Firenze, mentre per Pezzella è dura.

Oggi a Casa Milan un incontro tra la dirigenza rossonera e quella della Fiorentina. Si cercava un’accelerata nella trattativa che dovrebbe portare Jordan Veretout a trasferirsi nella squadra di Marco Giampaolo.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il Milan ha provato ad inserire anche German Pezzella nell’operazione ma la società viola al momento fa resistenza. Il giornalista Claudio Raimondi spiega che l’offerta rossonera per Veretout sarebbe da 12 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, valutato circa 6 milioni. L’ex Nantes per il Diavolo vale sui 18 milioni, meno dei 23-25 che finora la Fiorentina fissato come prezzo.

A proposito di Biglia, c’è la sua apertura ad un trasferimento a Firenze. Attraverso il suo entourage ha fatto sapere di essere disposto a dimezzarsi il suo ingaggio da oltre 3 milioni netti annui spalmandolo su due anni di contratto. Il centrocampista argentino non rientra nei piani di Giampaolo, mentre Vincenzo Montella lo vorrebbe come titolare della sua mediana. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. La Fiorentina nel pomeriggio vedrà anche la Roma per parlare di Veretout.

Casa Milan, concluso l’incontro con la Fiorentina: le ultime

Redazione MilanLive.it

