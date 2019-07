Il Milan ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Ismael Bennacer, decisivo oggi l’ultimatum di Maldini. Ecco tutte le cifre dell’affare.

Come già anticipato nella serata di ieri, si è sbloccato il passaggio di Ismael Bennacer al Milan. Oggi c’è stato il contatto decisivo fra Paolo Maldini e l’agente del giocatore per chiudere definitivamente la trattativa.

Stando a quanto scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, nel pomeriggio c’è stato una telefonata fra il direttore tecnico e Moussa Sissoko, agente del centrocampista algerino. Il dirigente rossonero avrebbe dato una sorta di ultimatum al procuratore e al suo assistito. Così è arrivato il sì.

Bennacer ha accettato l’offerta di un contratto di cinque anni a 1,5 milioni più bonus. Nei giorni scorsi si era parlato di frizioni per una richiesta di 2 milioni, rispedita però al mittente dal Milan. Il giocatore però voleva fortemente i rossoneri e alla fine ha detto sì alla proposta iniziale.

Milan, le cifre dell’affare Bennacer

Ora è impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria: ieri si è conquistato la semifinale battendo la Costa d’Avorio di Franck Kessie ai quarti. Dopo la competizione, il giocatore arriverà a Milano per le visite mediche e la firma del contratto. Si tratta del secondo acquisto dall’Empoli dopo Rade Krunic, ufficializzato a inizio settimana.

Per quanto riguarda l’accordo con la società toscana, le cifre sono quelle già note: 16 milioni più uno di bonus. Con circa 25 milioni, il Milan ha preso dall’Empoli due buoni centrocampisti, che ora possono diventare grandi sotto la guida di Marco Giampaolo. Ma le mosse per quel reparto non sono ancora finite.

I rossoneri oggi hanno incontrato la Fiorentina per Jordan Veretout, da tempo un obiettivo concreto per le mezzali. Daniele Pradè e Joe Barone hanno fatto visita alla dirigenza milanista quest’oggi a Casa Milan: Maldini avrebbe alzato l’offerta, ma sullo sfondo c’è la fortissima concorrenza della Roma che offre di più sia alla Fiorentina che al giocatore.

