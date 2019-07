La Fiorentina sicuramente lascerà partire Jordan Veretout. Il centrocampista francese classe ’93 ha appena lasciato il ritiro in Trentino

E’ sempre più vicino l’addio di Jordan Veretout dalla Fiorentina. Il centrocampista classe ’93 sicuramente lascerà la società viola durante la sessione estiva.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport sembra che il calciatore abbia lasciato poco fa il ritiro trentino di Moena con un’automobile privata che lo ha portato altrove. Un indizio piuttosto importante riguardo all’addio imminente del centrocampista ex Nantes.

Il resto della squadra è pronta a volare verso gli Stati Uniti per la tournée americana, mentre Veretout resta al centro delle vicende di mercato. Il Milan è sempre più vicino, visto che ha avvicinato le richieste della Fiorentina per la cessione del centrocampista, ma occhio ancora alla Roma che nel pomeriggio incontrerà i dirigenti viola e cercherà di rilanciare il tutto.

Le ultime news in casa rossonera parlano di un’ultima proposta intorno ai 18 milioni di euro, bonus compresi, senza l’aggiunta di contropartite tecniche. La Roma potrebbe rilanciare a breve quanto meno pareggiando l’offerta rossonera. In serata si attendono novità, magari entro la fine del weekend anche qualche ufficialità importante per Veretout.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

