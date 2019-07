Il Milan è pronto a chiudere l’operazione con Ismael Bennacer, che dovrebbe firmare dopo la fine della Coppa d’Africa 2019

Una delle stelle della Coppa d’Africa appare sempre più vicina all’approdo al Milan. L’algerino Ismael Bennacer dovrebbe essere il prossimo colpo di mercato rossonero.

Il classe 1997 di proprietà Empoli, con un breve ed indolore passato anche nell’Arsenal, è sempre più vicino al club di via Aldo Rossi. Trovato ormai l’accordo con la società toscana sulla base di 16 milioni di euro, dovrebbe essere tutto fatto anche per la parte contrattuale: Bennacer e i suoi agenti hanno dato l’ok per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

Milan-Bennacer, è fatta: ieri telefonata risolutiva, intesa sul contratto

Bennacer sarà rossonero dopo la Coppa d’Africa: firma in arrivo

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal portale Tuttomercatoweb.com, Bennacer aspetterà la fine della competizione continentale africana, dove la sua Algeria sta sorprendendo tutti con un cammino pazzesco, prima di firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Molto dipenderà dall’esito della semifinale di domani contro la Nigeria, che decreterà l’accesso alla finalissima.

Il giovane regista appena terminerà la sua avventura in coppa dovrebbe recarsi a Milano per le visite mediche di rito, presso la solita clinica ‘La Madonnina‘, per poi firmare ufficialmente il contratto da cinque anni che lo legherà alla squadra di Marco Giampaolo. Tutto questo prima di un periodo di vacanze estive assolutamente meritate visto che Bennacer non si è praticamente mai fermato sin dalla fine della stagione di Serie A con la maglia dell’Empoli.

Un rinforzo dunque praticamente sicuro per il Milan della prossima stagione; non resta che aspettare la fine della Coppa d’Africa per poter decretare ufficialmente l’ingaggio di Bennacer, che molto probabilmente diverrà il nuovo regista difensivo dello scacchiere tattico milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

