Ismael Bennacer sarà un nuovo giocatore del Milan. Dopo i problemi delle ultime ore, l’affare ora è effettivamente chiuso. Ieri la svolta, ecco le cifre della trattativa.

Ismael Bennacer e il Milan, l’affare si farà. Lo assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: malgrado la doppia tentazione estera che ha fatto esitare il giocatore, alla fine il centrocampista algerino sarà un nuovo giocatore rossonero.

Bisognerà però aspettare ancora qualche giorno, forse anche una settimana. Tutto dipenderà infatti dalla semifinale di Coppa D’Africa dove l’Algeria è impegnata contro la Nigeria. Perché per la firma è necessario prima superare le visite mediche, test a cui il giocatore si sottoporrà una volta arrivato a Milano dopo la competizione.

Milan, chiuso l’affare Bennacer: le cifre

In ogni caso tutti i dettagli sono ormai sistemati. il giocatore – rivela la rosea – avrà un contratto quinquennale da un milione e mezzo a stagione, con stipendio quindi triplicato rispetto a quello della stagione precedente in Toscana. L’agente riceverà una commissione in linea con le cifre dell’affare, mentre nelle casse dell’Empoli andranno 15 milioni più bonus.

Ieri c’è stata la telefonata risolutiva tra il club rossonero e il giocatore. Dal 4 luglio a ieri, infatti, le parti hanno avuto a disposizione otto giorni di tempo per trovare l’intesa, ma la distanza geografica non ha favorito la comunicazione.

Milan, pronto un ruolo chiave per Bennacer

Punto di forza della nazionale algerina, il 21enne nato in Francia è stato titolare in tutte le cinque partite fin qui giocate. Domani la semifinale contro il Senegal, poi il 17 finale per il terzo e quarto posto, e due giorni dopo l’eventuale finalissima.

Marco Giampaolo lo aspetta a braccia aperte in rossonero, dove avrà un ruolo fondamentale da play che avvia l’azione. Prima però le vacanze: ci sarà appena tempo per realizzare le i controlli medici, poi il giocatore si godrà qualche giorno di relax prima di immergersi nella nuova avventura milanese.

Redazione MilanLive.it

