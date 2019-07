Il Milan avrebbe messo nel mirino Rodolfo Pizarro, centrocampista messicano classe 1994. Oggi è in forza al Monterrey e si libera per 8 milioni.

Il Milan continua la ricerca di nuovi centrocampisti da consegnare nelle mani di Marco Giampaolo. Rade Krunic è il primo, ma c’è bisogno anche di altri profili. Ismael Bennacer sarà il secondo.

Superati gli intoppi degli ultimi giorni, lunedì le firme degli agenti, poi il giocatore farà le visite mediche prima di partire per le vacanze (attualmente l’algerino è impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale ed è in semifinale). L’Arsenal ha una sorta di diritto di prelazione, ma da Londra non filtra questa possibilità.

I rossoneri continuano poi a puntare il mirino su Jordan Veretout: ieri l’incontro con la Fiorentina e la nuova offerta da 16 milioni più bonus, senza Lucas Biglia. C’è la forte concorrenza della Roma, ma il giocatore pare preferire il Milan.

L’ultimo nome finito nella lista di Frederic Massara è Rodolfo Pizarro, centrocampista messicano classe 1994: oggi gioca per il Monterrey ed è una pedina importante della Nazionale. Per l’Europa una clausola rescissoria da 8 milioni. I rossoneri ci pensano, è stato proposto in questi giorni e sono in corso valutazioni.

