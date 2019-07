Fabio Capello ha reso noto il suo 11 ideale, composto da giocatori che nel corso della sua lunga carriera ha allenato. Il tecnico ha inserito giocatori di Milan, Real Madrid, Juventus e Roma.

Fabio Capello in un’intervista al Corriere dello Sport ha annunciato la sua formazione ideale, composta da giocatori che ha allenato nel corso della sua carriera. 11 giocatori più uno bonus.

In porta Gianluigi Buffon, che ha allenato alla Juventus. Terzino destro Marcos Cafu, allenato alla Roma, anche se il difensore ha vestito la maglia del Milan. I centrali sono ovviamente rossoneri, i migliori che la storia del calcio ha mai fornito: Franco Baresi e Paolo Maldini, storici capitani milanisti. Il terzino sinistro è Roberto Carlos, che insieme a Redondo (anche ex Milan) e Raul, formano il terzetto del Real Madrid. Sulla sinistra il genio Dejan Savicevic, con Ruud Gullit e Marco Van Basten in attacco. Francesco Totti trequartista, e Ronaldo “il fenomeno” giocatore bonus.

Di seguito la formazione schierata con un 4-3-1-2:

Buffon; Cafu, Baresi, Maldini, Roberto Carlos; Redondo, Raul, Savicevic; Totti; Van Basten, Gullit. Giocatore bonus: Ronaldo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

