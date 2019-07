Messaggio di Gianluigi Donnarumma per Sinisa Miahjlovic, che oggi ha rivelato la sua malattia. L’ex tecnico del Milan ha la leucemia: tanti i messaggi d’affetto nei suoi confronti.

L’esperienza di Sinisa Mihajlovic al Milan non è stata indimenticabile, anche se si è tolto importanti soddisfazioni. Il derby vinto 3-0 contro l’Inter, e anche il coraggio di lanciare Gianluigi Donnarumma e farlo esordire ancora minorenne in Serie A.

E Gigio non ha dimenticato quanto importante è stato Miha per la sua carriera. Oggi l’allenatore ha parlato in conferenza stampa annunciando la malattia: il tecnico serbo ha contratto la leucemia. Donnarumma ha scritto un messaggio via social a Sinisa: “Mi hai insegnato a non mollare mai, ora tocca a te! Sei più forte, vincerai tu! Sono con te Mister!”.

Ed è proprio questo che Mihajlovic farà: affronterà la malattia lottando, e proverà in ogni modo a sconfiggerla. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno all’allenatore. Il Milan, sempre via Twitter, ha scritto: “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia 💪🏻”

Messaggio social anche da Franco Baresi: “Sei un guerriero, la forza e il coraggio non ti mancano, vincerai!”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

