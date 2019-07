Atalanta a San Siro: cosa ne pensano davvero i tifosi di Milan e Inter? La SWG ha realizzato un sondaggio con risultati sorprendenti.

Atalanta a San Siro, ora c’è il sì definitivo. Nonostante qualche remora nemmeno troppo nascosta, anche il Milan, alla fine, si è espresso positivamente. Ma tifoserie organizzate a parte, le quali si sono espresse abbastanza duramente, cosa ne pensano davvero i singoli tifosi?

Come si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a tal proposito la SWG, ente che realizza sondaggi e ricerche, ha esplorato l’umore dei sostenitori con un’indagine realizzata tra il 10 e il 12 luglio. Basata su interviste on line a 800 soggetti maggiorenni e italiani, il responso è stato chiaro: sì alla squadra di Gian Piero Gasperini nella scala del calcio.

Atalanta a San Siro, cosa ne pensano i tifosi del Milan?

Quasi il 70% degli intervistati – riporta la rosea – si è detta d’accordo: più quelli “abbastanza d’accordo” di quelli “molto d’accordo”, ma la sostanza, in fondo, non cambia. Anche perché fronte di un 16% di disinteressati alla questione, solo il 17% ha detto nettamente “no” e solo il 7% “per nulla d’accordo”.

La spaccatura netta – sottolinea la rosa – piuttosto è emersa tra interisti e milanisti: mentre decisamente più ampia è stata l’apertura da parte del popolo interista, addirittura un supporter su tre del Diavolo si è invece opposto.

Così come ci sono motivazioni differenti anche dietro i sì: i sostenitori dell’Inter vedono un senso di giustizia dopo la grande impresa bergamasca, mentre dietro molti consensi dei milanisti, in realtà, nasce più dall’opportunità di non fare una brutta figura rifiutando l’ospitalità.

Redazione MilanLive.it

