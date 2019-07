La telenovela Veretout continuerà domani con un nuovo appuntamento. Le trattative vanno avanti. Il Milan prepara un nuovo rilancio per rispondere alla Roma.

Il Milan ha deciso: è Jordan Veretout l’uomo giusto per il centrocampo. Se il regista sarà Ismael Bennacer, a Marco Giampaolo serve una mezzala di qualità e completa. E il francese rispecchia perfettamente queste caratteristiche.

Venerdì è stata una giornata importante: Daniele Pradè e Joe Barone sono stati a Casa Milan per continuare a trattare con Paolo Maldini e Frederic Massara. Nell’occasione, la dirigenza rossonera ha deciso di alzare l’offerta a 16 milioni più due di bonus, senza la contropartita Lucas Biglia.

Ma dopo qualche ora, la Fiorentina ha visto anche la Roma, fortissima concorrente del Milan: l’offerta giallorossa è di 18 milioni. La richiesta dei viola, inizialmente fissata a 25 milioni, ora è calata a 22 milioni. Dovrà abbassare ulteriormente le pretese perché nessuno dei due club arriverà a quella cifra.

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha spiegato che il club di James Pallotta sarebbe pronto ad alzare la proposta a 20 milioni per chiudere, ma nel frattempo il Milan starebbe preparando un nuovo rilancio. Domani riprenderanno le trattative fra le parti in causa.

Stando alle ultime indiscrezioni, Veretout pare preferire il Diavolo alla Roma, ma chiaramente la Fiorentina vuole vendere al miglior offerente. Intanto il giocatore non è partito con la squadra per la tournée ed è in attesa di novità sul suo futuro. Fuori dalla corsa il Napoli.

