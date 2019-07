Un’altra super prestazione di Bennacer in Coppa d’Africa. La sua Algeria è in finale contro il Senegal grazie alla punizione realizzata da Mahrez a tempo scaduto.

L’Algeria è in finale di Coppa d’Africa. In semifinale battuta la Nigeria 2-1, decide un gol su punizione al 94′ di Riyad Mahrez, il fenomeno del Manchester City. Altra prestazione sontuosa di Ismael Bennacer, prossimo a vestire la maglia del Milan.

William Troost–Ekong ha sbloccato il risultato in favore dell’Algeria prima della fine del primo tempo. Intorno al 72′ è arrivato il pareggio di Ighalo su calcio di rigore. La partita sembrava indirizzata ai tempi supplementari, ma all’ultimo secondo è arrivata una punizione per l’Algeria, conquistata con forza da Bennacer.

Proprio il centrocampista di proprietà dell’Empoli, molto vicino al Milan, poco prima aveva sfiorato il gol prendendo il pieno la traversa. Il calcio piazzato è stato realizzato meravigliosamente da Mahrez, il leader tecnico della squadra. Errore del portiere avversario, che lascia troppo scoperto il suo palo.

Grande gioia per l’Algeria e per lo stesso Bennacer, autore di un’altra prestazione di altissimo livello. E infatti sui social qualcuno si sta già ricredendo su di lui. Sta disputando una meravigliosa Coppa d’Africa, è il perno del centrocampo della sua Nazionale. Ora giocherà la finale del torneo contro il Senegal.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe finalmente trovato l’accordo anche gol giocatore e i suoi agenti per uno stipendio da 1,5 milioni più bonus. Domani l’entourage dovrebbe firmare la propria parte. Il giocatore è atteso alla fine della Coppe per le visite mediche e la firma, poi andrà in vacanza.

