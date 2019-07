Si è conclusa da poco l’ultima seduta di allenamento di questa prima settimana di ritiro per il Milan. Sono stati sette giorni molto importanti in cui Marco Giampaolo ha già fatto capire ai giocatori quali sono le due idee.

Tanta tecnica, con esercizi spesso con la palla e a due tocchi, ma anche tanta tattica. E la seduta di oggi, come scrivo il sito ufficiale dei rossoneri, è stata dedicata proprio a questa. La squadra si è allenata stamattina dopo la doppia seduta di gran parte della settimana.

“Domenica di lavoro per i rossoneri a Milanello: dopo la doppia seduta di sabato, la squadra è tornata ad allenarsi in mattinata al Centro Sportivo di Carnago. Una sessione divisa in gruppi e in diverse attività: inizialmente in palestra e poi parte tattica in campo, suddivisa per ruoli. Prima al lavoro i difensori e i centrocampisti, a seguire gli attaccanti: in totale un’ora e mezza per gruppo“.

Nella scorse settimane qualcuno aveva ipotizzato un’amichevole in questa giornata. La classica sgambata per mettere minuti nelle gambe e ritrovare il ritmo partita. Invece probabilmente Giampaolo ha preferito continuare con gli allenamenti e preparare al meglio l’International Champions Cup: si parte il 20 luglio.

Sunday training session for the boys: time to get tactical 🔝

Domenica di allenamento a Milanello per i rossoneri: lavoro tattico 🔝 #ForzaMilan pic.twitter.com/9pyxMMX7be — AC Milan (@acmilan) 14 luglio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it