Quest’estate va di moda la “Bottle Cap Challenge“: la sfida che prevede stappare una bottiglia con un calcio volante. Tanti personaggi famosi, calciatori inclusi, si stanno cimentando in essa e spopolano i video sui social network. Non mancano i modi originali di aprire la bottiglia. Uno degli ultimi è quello di Krzysztof Piatek, attaccante del Milan. Sul profilo ufficiale Instagram del club è stato pubblicato un filmato nel quale il bomber polacco “spara” con le sue dita (come nella sua famosa esultanza) e la bottiglia si apre.

