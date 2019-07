Milan, tutto pronto per Ismael Bennacer: decisiva una telefonata di Paolo Maldini. Agenti in città nelle prossime ore per definire i dettagli dell’affare.

Ismael Bennacer e il Milan, ora ci siamo davvero. Grande protagonista con la sua Algeria in Coppa d’Africa, il classe 97 è destinato a essere il terzo acquisto rossonero dopo Rude Krunic, Theo Hernandez e in attesa di Jordan Veretout.

Tempo fino a venerdì, giorno della grande finale del torneo continentale tra Senegal e Algeria. Poi via alla full immersion rossonera, tra aeroporto, visite mediche e firma del contratto quinquennale già pronto.

Milan, è fatta per Bennacer: le cifre dell’affare

Nel frattempo – riferisce Tuttosport oggi in edicola – l’entourage del ragazzo è già atteso a Milano e probabilmente vi arriverà proprio oggi. In programma c’è un incontro con la dirigenza rossonero, il cui intento è definire gli ultimi dettagli di un contratto che prevede un ingaggio da 1.5 milioni di euro.

Nelle casse dell’Empoli, invece, saranno versati 16 milioni più bonus. Un’intesa raggiunta da tempo, ma frenata dalla risposta dell’Arsenal, vecchia società di Bennacer, che vantava un clausola di riacquisto pareggiando l’offerta di un’interessata.

Bennacer-Milan, decisiva una telefonata di Maldini

I Gunners hanno dato il via libera e il Milan, dopo un tira e molla con l’agente che ha infastidito non poco Paolo Maldini e Zvonimir Boban, alla fine, tra giovedì e venerdì, ha finalmente trovato la quadratura del cerchio.

A sbloccare il tutto – rivela il quotidiano – è stata anche una telefonata tra il direttore tecnico rossonero e il giocatore dell’Empoli, il quale, nonostante tutto, ha sempre spinto per la soluzione milanista.

Superata anche la concorrenza del Borussia Dortmund, Bennacer, dopo il rapido blitz nel capoluogo lombardo, raggiungerà Milanello solo ad agosto, dunque dopo la torunée negli Stati Uniti e l’amichevole del 3 agosto a Cardiff contro il Manchester United. Dopo il tour de force tra Italia ed Egitto, il 21enne di

