La dirigenza della Roma vuole regalare Suso a mister Fonseca, i contatti col Milan sono in corso. I giallorossi stanno provando a proporre uno scambio di giocatori.

Con l’arrivo di Marco Giampaolo e il probabile passaggio al modulo 4-3-1-2, il nome di Jesus Suso è stato subito indicato nella lista dei partenti. Non facile ricollocare tatticamente l’esterno destro offensivo spagnolo.

Il Milan per cederlo ha sempre chiesto i 38-40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma non sono finora arrivata offerte di questo tipo. Negli ultimi giorni si parla di un concreto tentativo della Roma che è alla ricerca di un esterno d’attacco da inserire in rosa per completare il reparto.

La Roma vuole Suso: spunta una contropartita tecnica per il Milan

Come detto appare difficile che la Roma spenda i soldi richiesti dalla clausola di rescissione di Suso, sia perché i giallorossi non hanno intenzione di tirar fuori quasi 40 milioni di euro per un singolo giocatore, sia perché la cifra è considerata piuttosto fuori mercato per un calciatore di talento ma che viene da una stagione a dir poco altalenante e tutt’altro che proficua.

Secondo quanto riportato oggi dalla Repubblica la società della capitale starebbe pensando di proporre una contropartita tecnica al Milan per abbassare il prezzo di Suso. Non si tratta di Patrik Schick, spesso accostato ai rossoneri per la vicinanza con mister Giampaolo, bensì dell’argentino Javier Pastore, fantasista classe ’89 che non ha fatto faville nella sua prima stagione giallorossa.

Pastore sarebbe sulla carta utile come trequartista nel modulo del nuovo Milan, ma i rossoneri sembrano tutt’altro che interessati a puntare sull’ex PSG, visto che per il ruolo di numero 10 vi sono ben altre scelte all’interno della rosa, da Calhanoglu a Paquetà fino allo stesso Suso. La trattativa Milan-Roma potrebbe proseguire, ma con basi decisamente diverse.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

