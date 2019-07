La Roma ha superato il Milan per Jordan Veretout, oggetto del desiderio di entrambe le squadre. Ma c’è ancora un grosso ostacolo da superare.

Jordan Veretout è una delle telenovela di questa estate di calciomercato. Oggetto del desiderio di Milan e Roma, il centrocampista francese è vicino ad una decisione definitiva. O quasi…

Stando alle ultime indiscrezioni, la società giallorossa avrebbe superato quella rossonera con un’offerta molto alta: 19 milioni più 2 di bonus. Paolo Maldini e Frederic Massara sono invece fermi a 16 milioni più 2 di bonus e sperano ancora di inserire Lucas Biglia nella trattativa.

Il centrocampista argentino però non convince la Fiorentina, che invece ha accolto in maniera positiva la proposta della Roma, che più si avvicina ai 22 milioni richiesti. In questo momento, quindi, la società capitolina è in vantaggio rispetto al Milan perché ha un accordo di massima con la viola.

Adesso però c’è un nodo da sciogliere, ovvero la volontà del giocatore. Che è attratto dalla possibilità di vestire la maglia milanista, meno invece da quella romanista. Ma l’offerta sul piatto è importante anche per lui: 2,5 milioni più un ricco bonus in caso di qualificazione in Champions League. Difficile dire no…

Intanto il giocatore potrebbe essere a Milano a breve, sede centrale del calciomercato. Probabilmente qui incontrerà la Fiorentina e farà il punto della situazione. La Roma ha superato il Milan, ma la fumata bianca tarda ancora ad arrivare. Prossime ore decisive. Stavolta sul serio.

