Mariano Diaz vuole rimanere al Real Madrid. Il giocatore è nel mirino di Milan e Roma, ma lui è convinto di poter fare bene in Spagna.

Mariano Diaz è uno dei nomi accostati al Milan in queste settimane. I rossoneri, che hanno incontrato il Real Madrid di recente, avevano pensato anche a lui per il reparto offensivo.

Sul giocatore c’è stato poi l’inserimento della Roma, che ha chiesto informazioni ai Blancos. Il club spagnolo aveva la forte volontà di cederlo perché non lo riteneva più utile al progetto. Inoltre con l’arrivo di Eden Hazard e di Jovic per lui c’era davvero poco spazio.

Ecco perché la cessione sembrava la via più semplice: per lui, per il Real Madrid e anche per le squadre interessate. Che non si fermavano soltanto alle due italiane. Ci sono almeno altre cinque società pronte ad accoglierlo.

Ma stando alle ultime indiscrezioni, Marian Diaz avrebbe confidato ai suoi agenti di voler rimanere al Real Madrid perché convinto di potersi giocare le sue chance. A questo punto sarà Zinedine Zidane a prendere una decisione in merito. Se il tecnico francese dovesse chiudergli le porte, allora Milan e Roma potrebbero avere nuove possibilità.

Per il momento, però, strada sbarrata. Mariano Diaz resta al Real e proverà in ogni modo a convincere l’ambiente a puntare su di lui. La prima stagione è stata parecchio deludente, nonostante il clamore per il suo addio (con tanto di numero 7 di Cristiano Ronaldo). Adesso l’obiettivo è riscattarsi.

Redazione MilanLive.it

