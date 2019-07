Il Milan prima di partire per gli Stati Uniti dovrebbe giocare un’amichevole contro il Novara, per preparare al meglio l’International Champions Cup

La testa del Milan e del proprio staff tecnico è rivolta alla partenza per gli Stati Uniti, per una tournée che determinerà gran parte della preparazione estiva.

I rossoneri infatti sono stati invitati a partecipare all’International Champions Cup 2019 ed a disputare due amichevoli di lusso sul suolo americano, precisamente contro Bayern Monaco e Benfica. Due test-match davvero imperdibili che faranno contenti soprattutto i molti tifosi e simpatizzanti rossoneri che vivono negli USA.

Intanto secondo l’indiscrezione di Peppe Di Stefano di Sky Sport, il Milan starebbe provando ad organizzare last-minute un’amichevole per la giornata di venerdì prossimo: la squadra ospite dovrebbe essere il Novara, che sarebbe stato invitato a Milanello per questa sgambata di fine ritiro prima della partenza per l’America.

Tale test dovrebbe svolgersi dunque venerdì 19 luglio nel pomeriggio, mentre sabato mattina il Milan concluderà la prima fase di preparazione estiva con l’ultimo allenamento prima del volo che dalla Malpensa porterà i rossoneri oltre oceano.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

