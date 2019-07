L’idea del Milan per rinforzare la difesa potrebbe arrivare dalla Premier League: spunta Fabian Schar, stopper svizzero del Newcastle

Altra priorità assoluta del mercato in entrata del Milan riguarda la difesa. I rossoneri infatti dovrebbero a breve ingaggiare un nuovo centrale per completare il pacchetto arretrato.

Il nome più gettonato arriva dalla Premier League: da giorni il Milan sta provando a sondare la disponibilità di Dejan Lovren come prossimo stopper titolare. Il classe ’89 in forza al Liverpool è stato individuato come possibile rinforzo ideale, un difensore esperto, maturo, abituato a vincere ed a competere ad alti livelli.

Spunta lo svizzero Schar per il Milan: le ultime dall’Inghilterra

Lovren è in uscita dal Liverpool, che ormai lo considera una terza o addirittura quarta scelta, ma i costi dell’operazione non sono lievi. Infatti il difensore trentenne al momento viene valutato non meno di 20-25 milioni di euro.

Ecco perché, secondo il tabloid britannico Daily Mirror, il Milan sarebbe pronto a virare su un’altra pista evidentemente sondata di recente: i rossoneri starebbero pensando a Fabian Schar, stopper svizzero in forza al Newcastle. Il difensore elvetico, messosi in luce in passato anche con Basilea e Deportivo La Coruna, viene da un’ottima stagione in Premier condita da 24 presenze e quattro reti realizzate.

Il classe ’91 non ha una valutazione altissima, visto che i ‘Magpies’ lo hanno pagato solo 4 milioni di euro la scorsa estate e potrebbero rivenderlo ad una decisione di milioni per creare una plusvalenza. Difficile capire ad oggi se il Milan potrà fare sul serio per Schar o se alla fine si tratterà soltanto di una idea partorita dalla stampa britannica. Ma in effetti la pista svizzera non sembra così impossibile da perseguire.

