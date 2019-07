C’è feeling e buon umore all’interno della rosa del Milan. Infatti ieri i calciatori sono andati quasi tutti a cena assieme in città

Ciò che conta in questi primi giorni di preparazione estiva non è tanto il livello fisico-atletico della squadra, che ovviamente non potrà mai essere ad altissimi livelli, bensì l’umore del gruppo.

A Milanello sembra che si respiri un’aria molto positiva e vogliosa, con i calciatori a disposizione di Marco Giampaolo che ormai si conoscono bene e hanno già legato con i pochi volti nuovi (Krunic e Theo Hernandez).

Si lavora dunque con voglia e con il sorriso sulle labbra; infatti come riporta Sky Sport lo stesso mister Giampaolo ha deciso di premiare i suoi giocatori con alcune ore di permesso nella giornata di ieri: stop al ritiro all’interno del centro sportivo di Carnago e un po’ di meritato svago estivo da passare in città.

La maggior parte dei componenti della rosa milanista si è trovato in serata per una cena a base di sushi nel centro di Milano, utile sia a svagarsi dagli impegni quotidiani sia a compattare ancor di più il gruppo. Una buona notizia per l’ambiente Milan, che in attesa dei responsi sul campo può vantare una squadra coesa e molto unita.

