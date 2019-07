Sorpresa Theo Hernandez a Milanello: test fisici super. Il neo acquisto già risulta uno dei più in forma della rosa e vanta una grande struttura fisica. I dettagli.

Theo Hernandez boom, il neo acquisto rossonero già conquista Milanello. Come infatti racconta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’esterno francese, dopo i primi giorni di allenamento, già spicca per i risultati atletici sotto gli occhi vigili di Marco Giampaolo.

I risultati dei test, infatti, dicono che l’ex Real Madrid è già uno dei giocatori più allenati della rosa. Al momento risulta uno dei più in forma, ma anche in generale spicca come un giocatore dall’ottima struttura fisica. Ha velocità e resistenza, e se seguirà con attenzione i programmi dello staff rossonero, ben presto risulterà in assoluto tra i migliori della rosa.

Milan, super impatto per Theo Hernandez

Il tutto è frutto anche di un’estate attenta e lontana dagli eccessi. Diversamente dalla sua fama di bad boy, Hernandez si è presentato in forma poiché ha seguito la sua tabella personale di lavoro, rilassandosi con la sua fidanzata e rinunciando a divertimenti e distrazioni per avviare bene la nuova stagione.

Se manterrà questa condizione e lo stesso livello di concentrazione e allenamento, anche la qualità tecnica potrà emergere al meglio. Nella Liga, nel frattempo, nelle ultime tre stagioni, si è distinto come il terzino sinistro che ha completato più dribbling in assoluto, 129. Qualità che lo porteranno a essere subito titolare nel Milan, nettamente in pole rispetto a Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt in attesa di una cessione.

Tranquillo, disponibile e subito integrato nel gruppo. Il talento di Marsiglia di origini spagnole – conclude il quotidiano – sembra che si sia anche già ambientato nell’ambiente milanista. Non è stato vicino solo a Pepe Reina e Samuel Castillejo, giocatori che già conosceva in passato, ma anche al resto del gruppo.

Redazione MilanLive.it

