News Milan: Suso potrebbe non essere ceduto, dunque Giampaolo cerca di inserirlo nel suo 4-3-1-2. Lo spagnolo viene impiegato in un ruolo nuovo.

Jesus Suso probabilmente destinato a rimanere al Milan, visto la mancanza di offerte concrete. C’è in corso qualche contatto con la Roma, che però cerca di inserire contropartite.

Il club rossonero preferirebbe cedere il giocatore solo in cambio di denaro, per una valutazione sui 35-38 milioni di euro. Finora nessuna proposta di questo tipo è giunta, dunque Marco Giampaolo cerca di adattare al meglio Suso al suo modulo preferito 4-3-1-2. L’esterno offensivo originario di Cadice deve essere ricollocato tatticamente e il mister cerca di capire come sfruttarlo.

News Milan: futuro da trequartista per Suso? Giampaolo ci prova

Secondo le ultime notizie di Sky Sport 24, nelle prove tattiche di oggi il numero 8 del Milan è stato posizionato da trequartista. Un ruolo che in questi anni non ha ricoperto, ma che prima di approdare in rossonero non gli era affatto sconosciuto. Giampaolo vuole sfruttare la sua propensione agli assist e la sua visione di gioco al servizio degli attaccanti.

Nel 4-3-1-2 provato Suso è stato messo alle spalle di André Silva e Krzysztof Piatek. A centrocampo c’è la conferma di Hakan Calhanoglu come mezzala, ruolo che ha ricoperto più volte nell’ultima stagione. In difesa terzino sinistro Ricardo Rodriguez, in attesa che Theo Hernandez cresca e si prenda la maglia da titolare. Centrali Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. Davide Calabria e Andrea Conti si contendono il posto a destra.

Ag. Seri: “Milan? Siamo in attesa, ecco il prezzo del Fulham”

