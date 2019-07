Il Milan pensa al presente ma con un occhio al futuro. I rossoneri stanno dando molta importanza anche agli acquisti per il settore giovanile, così come aveva fatto anche durante la sessione di gennaio con Tiago Djalò e altri.

Ma è importante per il club anche la permanenza dei migliori talenti e fra questi c’è Alessandro Citi, giovanissimo difensore centrale classe 2003. Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, oggi il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan.

Quest’anno Citi ha giocato nell’Under 17 dei rossoneri e ha convinto tutti. La società, per non lasciarselo sfuggire, gli ha fatto firmare in queste ore un contratto da professionista insieme a Simone Bernanrdo, suo procuratore.

Sulla suo profilo Instagram ha pubblicato un post oggi dicendo di essere orgoglioso di questa firma, anche se nella prima foto compare in compagnia di Paolo Maldini e Leonardo, quindi è probabile che l’immagine risalga a qualche mese fa.

Visualizza questo post su Instagram Very happy and proud for signing with @acmilan ✍️🔴⚫️ #weareacmilan Un post condiviso da CITI ALESSANDRO🇮🇹 (@citi6) in data: 16 Lug 2019 alle ore 5:31 PDT

Si tratta di una firma importante in prospettiva perché Citi sembra avere delle potenzialità importanti. Un altro affare in chiave futura dopo l’arrivo del portiere Jungdal e quello probabile di Luis Capanni.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it